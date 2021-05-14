Advertisements

عاجل - كارتيرون يطلب ضم أولى صفقات الزمالك الصيفية

الجمعة 14/مايو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على أولى طلباته الفنية لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الأول.

باتريس كارتيرون يطلب ضم مهاجم سوبر 

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، كلي ضم مهاجم سوبر في الميركاتو الصيفي.

وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون طلب من مسؤولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك، التعاقد مع رأس حربة صريح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، يرى أن هناك أزمة فى مركز رأس الحربة بنادى الزمالك، وتحديدا بعد رحيل مصطفى محمد إلى صفوف جالطة سراي التركي.

وأتم المصدر أن كارتيرون طلب من الإدارة التعاقد مع رأس حربة يكون لديه مواصفات خاصة من خلال القدرة على اللعب بالرأس والقيام بدور المحطة مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

الأهلي يتراجع عن فكرة ضم نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

المصائب تنهال على ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 19 ساعة

ليس راموس.. تأكد غياب صخرة ريال مدريد عن مواجهة أتلتيك بلباو

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يفقد لاعبا مؤثرا أمام إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتلقى خطاب رسمي من الكاف قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

كلوب يعلق على واقعة زميل صلاح المثيرة للجدل

منذ حوالي 3 ساعات

كلوب يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 17 ساعة

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يطلب ضم أولى صفقات الزمالك الصيفية

منذ أقل من نصف ساعة

توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك ينسحب من صفقة "الهداف"

أول صفقة يرغب كارتيرون في التعاقد معها بالزمالك

كارتيرون يطلب عودة نجم الزمالك المُعار

كارتيرون يطلب أول صفقة في الزمالك

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

كارتيرون يُحدد مهاجم الزمالك في الميركاتو الصيفي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

كلوب يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

المصائب تنهال على ريال مدريد.. طالع التفاصيل

04:30 م

ليس راموس.. تأكد غياب صخرة ريال مدريد عن مواجهة أتلتيك بلباو

04:33 م

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

02:31 م

عاجل - كارتيرون يطلب ضم أولى صفقات الزمالك الصيفية

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق