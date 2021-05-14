عاجل - كارتيرون يطلب ضم أولى صفقات الزمالك الصيفية





استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على أولى طلباته الفنية لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الأول.





باتريس كارتيرون يطلب ضم مهاجم سوبر





كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، كلي ضم مهاجم سوبر في الميركاتو الصيفي.





وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون طلب من مسؤولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك، التعاقد مع رأس حربة صريح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتابع المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، يرى أن هناك أزمة فى مركز رأس الحربة بنادى الزمالك، وتحديدا بعد رحيل مصطفى محمد إلى صفوف جالطة سراي التركي.





وأتم المصدر أن كارتيرون طلب من الإدارة التعاقد مع رأس حربة يكون لديه مواصفات خاصة من خلال القدرة على اللعب بالرأس والقيام بدور المحطة مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.







