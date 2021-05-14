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كلوب يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

الجمعة 14/مايو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشاد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بمحمد صلاح، نجم الريدز، وبالمستوى الفني الكبير الذي يقدمه  بآلة تسجيل الأهداف.

ونشرت صحيفة "ليفربول ايكو" ما قاله كلوب فيما يتعلق  بصلاح خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ويست بروميتش ألبيون، قائلًا:" نحن جميعًا مسؤولون عن تحقيق ذلك، صلاح آلة لتسجيل الأهداف، إنه تعاقد مميز ورائع منذ البداية".

وأضاف:" لقد قدم صلاح موسمًا إستثنائيًا، وتطور ليفاندوفسكي أيضًا بشكل لا يصدق من مستوى آخر، الأمر مع صلاح من شخص يسجل من وقت لأخر إلى آلة لتسجيل الأهداف هو تطور ضخم للغاية".

وأتم:" لكن الطريقة التي تطور بها والتدريب وإعداده للمباريات إستثنائي للغاية، إنه نموذج يحتذى به".


الجدير بالذكر أن صلاح قاد ليفربول لتحقيق فوز تاريخي على مانشستر يونايتد في معقله بأولد ترافورد بنتيجة 4-2 أحرز منها الملك المصري الهدف الرابع ليتصدر هدافي المسابقة بالتساوي مع هاري كين برصيد 21 هدفًا.

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