"التنظيم والإدارة": تمويل 159 وظيفة لمكلفين بمديريتي الصحة بأسيوط وسوهاج









وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، على تمويل عدد 159 وظيفة بمديريتي الشئون الصحية بمحافظتي أسيوط وسوهاج، وذلك للمكلفين من قبل وزارة الصحة للعمل بهما، وتم إخطار وزارة المالية لإعمال شئونها.





وقال الدكتور صالح الشيخ إن الجهاز وافق على تمويل عدد 120 وظيفة بمختلف الدرجات للعمل بمديرية الصحة بأسيوط، كما وافق على تمويل 39 وظيفة أخصائي علاج طبيعي ثالث بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بسوهاج، وذلك للمكلفين من قبل وزارة الصحة للعمل بالمديريتين.





وأضاف أن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس أو المدارس التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، يأتي تنفيذا لما تضمنه قانون التكليف رقم (29) لسنة 1974 حيث أنه يتم التكليف لمدة عامين بقرار من وزير الصحة ويجوز تجديد هذه المدة لفترة مماثلة بقرار من وزير الصحة أيضاً ويتم تكليفهم على درجات شخصية لحين انتهاء فترة تكليفهم"، مشيرا إلى مراعاة قرار وزير الصحة رقم 334 لسنة 1979 بشأن الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وغيرهم من خريجي المعاهد الصحية وهيئة التمريض.





جدير بالذكر أن الجهاز يقوم بتعيين، المكلفين من قبل وزارة الصحة، على درجات شخصية حيث نصت الفقرة (ج) من المادة الثانية من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة على أن "تدرج وظائف المكلفين بصفة شخصية وذلك لمدة أربع سنوات أو انتهاء فترة التكليف أيهما أقل، وإذا ارتأت السلطة المُختصة بالجهات المكلفين بها استمرارهم في العمل وفقًا لاحتياجات العمل فإن ذلك يتم بطلب إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تحويل الدرجة الشخصية إلى دائمة، وإخطار الجهة الإدارية بذلك لاستصدار القرار اللازم للتعيين".