ليس راموس.. تأكد غياب صخرة ريال مدريد عن مواجهة أتلتيك بلباو





تلقت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني، أخبارًا غير سارة في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تأكد غياب مدافع الفريق الأول عن مواجهة أتلتيك بلباو، في إطار منافسات الدوري الإسباني "الليجا".





وكشفت شبكة "Direct GOL" المقربة من النادي الإسباني، أن الفرنسي رافائييل فاران أصبح خارج حسابات زين الدين زيدان أمام بلباو في المباراة المقبلة.





ويحل الميرينجي ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتلتيك بلباو، الاحد المقبل، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب "سان مامييس"، ضمن منافسات الجولة الـ37 من "الليجا".





ويتواجد الريال في المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، حصدها خلال 36 مباراة، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد متصدر الترتيب برصيد 80 نقطة.



