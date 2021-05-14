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لو حاسس إنك مصاب بكورونا.. كيفية الحصول على استشارة طبية من المنزل

الجمعة 14/مايو/2021 - 04:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لو حاسس إنك مصاب بكورونا.. كيفية الحصول على استشارة طبية من المنزل

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير في الأسابيع الماضية، حيث سجلت مصر أمس 1193 حالة إيجابية جديدة، ما دفع الحكومة على اتخاذ عدد من الإجراءات، لمنع التكدس والوقاية من فيروس كورونا، أبرزها غلق المحال التجارية والمولات والمقاهي والمسارح من التاسعة مساء، ومنع الاجتماعات أو المؤتمرات أو الاحتفالات الفنية في أي منشأة، بالإضافة لغلق الشواطئ والحدائق.

ويحتاج المواطنون في حال الإصابة بفيروس كورونا، أو الشعور بأعراض مشابهة لاستشارة طبية، ونقدم لكم رقم الحصول على استفسار طبي من أحد أساتذة كليات الطب المصرية، على النحو التالي:

الخط الساخن للحصول على خدمة الاستشارات الطبية من أحد أساتذة كليات الطب المصرية
تقدم وزارة الصحة خدمة الاستشارات الطبية من أحد أساتذة كليات الطب المصرية من خلال الاتصال بالخط الساخن لقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان وهو «105»، ثم الضغط على رقم 3، للتمكن من الاستفادة من خدمة الاستشارات الطبية.

خدمة متابعة حالات العزل المنزلي بالرسائل
كما قدمت وزارة الصحة، خدمة الرسائل لمتابعة حالات العزل المنزلي لفيروس كورونا من خلال رقم 1440.

نصائح للوقاية من فيروس كورونا في عيد الفطر
يُذكر أن وزراة الصحة قدمت عدد من النصائح للوقاية من كورونا في عيد الفطر تشمل الاحتفال بعيد الفطر المبارك في المنزل مع أفراد الأسرة فقط، وتهنئة مختلف أفراد الأسرة من غير المقيمين معك بالمنزل عبر الهاتف، ويجب تهوية المنزل جيدا باستمرار، والعمل على تطهير الأسطح باستمرار، وتطهير الأيدي، بالإضافة لتناول الغذاء الصحي.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الصحة من قبل  ترقب وزارة الصحة لارتفاع الإصابات الخاصة بفيروس كورونا بعد عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أنَّ المتحكم الرئيسي في إصابات فيروس كورونا هو سلوكيات المواطنين.

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كورونا فيروس كورونا استشارة طبية

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