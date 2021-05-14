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ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 14/5/2021 في ثاني أيام عيد الفطر

الجمعة 14/مايو/2021 - 04:40 م
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
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ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 14/5/2021 في ثاني أيام عيد الفطر

أعلن خبراء الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة، ثاني أيام عيد الفطر، إذ يسود نهارا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم ليلا
ونوه الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، بأنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّه متوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. 

درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 34 18

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 28 17

طنطا 34 18

شبين الكوم 34 18

دمنهور 31 18

بلطيم 27 17

مطروح 25 15

السلوم 27 14

سيوة 34 16

بورسعيد 27 19

دمياط 27 18

الزقازيق 34 18

المنصورة 33 17

الإسماعيلية 34 18

السويس 34 19

العريش 28 18

رفح 27 17

رأس سدر 33 21

نخل 32 15

نويبع 37 22

طابا 33 19

كاترين 32 17

الطور 34 22

شرم الشيخ 37 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 35 19

بني سويف 36 20

المنيا 37 22

أسيوط 37 23

سوهاج 36 23

قنا 38 24

الأقصر 39 24

أسوان 39 25

إدفو 39 25

أبو سمبل 38 24

الوادي الجديد 38 18

شلاتين 34 24

أبو رماد 34 24

حلايب 33 25

رأس حدربة 32 25   


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