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نجل محمد ريحان : والدي توفى داخل مستشفي جامعة الزقازيق إثر إصابته بكورونا والفشل الكلوي

الجمعة 14/مايو/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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قال المهندس عمرو نجل الفنان الراحل محمد ريحان الذي توفي منذ قليل داخل مستشفى جامعة الزقازيق إثر إصابته بفيروس كورونا والفشل الكلوي أنه لن يتمكن وشقيقتيه من حضور جنازة والدهما الفنان الراحل بسبب خضوعهم للعزل الصحي إثر إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضح انهم كانوا مرافقين لوالده الفنان الراحل وانتقلت العدوي إلى إحدى شقيقاته ثم الثانية ثم انتقلت له، لافتا إلى أنه كان موافقا لوالده أثناء علاجه من الفشل الكلوي.

ولفت إلى أن بعض أفراد العائلة سيحضرون الجنازة وأداء الصلاة على الفنان الراحل بالنقابر. معربا عن حزنه وشقيقتيه لعدم تمكنهم من حضور الجنازة بناء على تعليمات الأطباء بإلالتزام بعدم مخالطة آخرين حرصا على سلامتهم وعندم انتقال العدوى لأي شخص آخر.

وقال الدكتور وليد ندا مدير إدارة مستشفيات الجامعة أن الفتان الراحل كان يعاني من مرض فشل كلوي وجري احتجازه داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق منذ عدة أيام وأثناء احتجازه للعلاج أصيب بفيروس كورونا.

وأضاف تم نقل الفنان إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج نظرا لعدم علاج مرضى كورونا بالمستشفيات الخاصة. لافتا إلى أن الفنان احتجز في المستشفى نحو يومين وكانت حالته الصحية متأخرة وتوفي متأثرا بإصابته.

وأشار إلى أنه جاري عمل الإجراءات اللازمة والتصاريح بدفن الجثمان بإشراف الطب الوقائي وسيتم التوجه من المستشفى إلى المقابر مباشرة لتشييع جثمان الفنان لمثواه الأخيرة.

يشار إلى أن آخر الأدوار التي جسدها الفنان الراحل الشيخ صالحين في مسلسل موسى

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