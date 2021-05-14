الزمالك يستهدف التعاقد مع مرعب الحراس









حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قائمة صفقات الفارس الأبيض لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





كارتيرون يطلب التعاقد مع حسام حسن





كشف مصدر مطلع داخل الزمالك تطور جديد بشأن صفقات الفارس الأبيض التي طلبها المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لتدعيم صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي المقبل.





وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، طلب من مسؤولي القلعة البيضاء التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة السكندري في الموسم الجديد.





وأتم المصدر موضحا أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أكد لمسؤولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك خلال الجلسه الأخيرة بينهما أن غياب المهاجم القوي عن صفوف الفريق هو سبب التعثرات التي يعانى منها خط الهجوم خلال مباريات الدوري المصري.



