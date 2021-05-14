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20 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الجمعة 14/مايو/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة خلال عمليات التداول حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن ..

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة و متواجد على الأرصفة سفينتين حاويات .

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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