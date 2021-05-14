20 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد









أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة خلال عمليات التداول حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن ..





بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة و متواجد على الأرصفة سفينتين حاويات .





وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.