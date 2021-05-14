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تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

الجمعة 14/مايو/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
أحمد جميل
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حسم نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، منذ ساعات قليلة، الاتفاق النهائي مع نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بشأن ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت قناة "La Porteria" الكتالونية، أن هناك اتفاق كامل تم بين برشلونة وسيرجيو أجويرو، وذلك في جلسة جمعت الطرفين منذ ساعات، حيث وقع المهاجم الأرجنتيني على عقود انضمامه لصفوف الفريق الكتالوني لمدة موسمين.

وشارك أجويرو بقميص مانشستر سيتي في 11 مباراة هذا الموسم بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل هدفين وصنع هدفًا.

وكان أعلن أجويرو في بيان رسمي منذ أشهر قليلة انفصاله عن فريق السكاي بلو بنهاية الموسم الحالي، وذلك بعد عدم التوصل إلى اتفاق تمديد عقده في الفترة الماضية.

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مانشستر سيتي برشلونة أجويرو

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