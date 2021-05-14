ميناء دمياط يتداول 22 سفينة للحاويات والبضائع العامة





أعلنت هيئة ميناء دمياط تعامل الميناء خلال ال` 24 ساعة الماضية مع 22 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3591 طن تشمل : 2500 طن مولاس و 581 طن منتجات طبيعية و 510 طن نترات أمونيوم.





وأوضح المركز الإعلامي للهيئة في بيان اليوم الجمعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12758 طن تشمل : 815 طن سلفات صوديوم و 3104 طن قمح و 8700 طن ذرة و 534 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 139 طنا.





بينما بلغ إخمالي حركة الصادر من الحاويات 951 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و خس و بنجر و فاصوليا ) و حاصلات زراعية ( برسيم ) و فواكه ( برتقال و عنب ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسلوفينيا وإيطاليا وكرواتيا وفيتنام. بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 147 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2090 حاوية مكافئة.





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 183450 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80732 طنا. كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1332 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 989 شاحنة.



