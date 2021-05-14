Advertisements

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للصين ترتفع لـ61 مليار دولار في 4أشهر

الجمعة 14/مايو/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
Advertisements

ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين في الاستخدام الفعلي خلال الفترة من يناير إلى أبريل هذا العام، بنسبة 6ر38% على أساس سنوي لتصل إلى 07ر397 مليار يوان (حوالي 45ر61 مليار دولار).

وذكرت وزارة التجارة الصينية -في بيان اليوم- أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين زاد كذلك بنسبة 1ر30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، مشيرة إلى أن الاستثمار الأجنبي في صناعة الخدمات ارتفع بنسبة 8ر46% على أساس سنوي ليصل إلى 94ر312 مليار يوان (4ر48 مليار دولار)، مع زيادة الاستثمار الأجنبي في قطاع خدمات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 34%.

وأضافت الوزارة أنه خلال الفترة سالفة الذكر، توسع الاستثمار من رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان) بنسبة 2ر65% على أساس سنوي، وارتفعت الاستثمارات من البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق والاتحاد الأوروبي على التوالي بنسبة 8ر62% و 2ر9% .

وفي سياق متصل، تعهد وزير التجارة الصيني "وانغ ون تاو" بتعزيز التواصل مع الشركات الأجنبية وغرف التجارة وتقديم خدمة أفضل.

وقال تاو - في كلمة خلال ندوة مع شركات الأدوية الأجنبية وغرفة التجارة الأمريكية في الصين وغرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين- إن الاستثمار الأجنبي ساهم بنشاط في التنمية الاقتصادية للصين منذ إصلاحها وانفتاحها قبل أكثر من 40 عاما، بينما استفادت الشركات الأجنبية بشكل كامل من تنمية الصين.

وأضاف تاو أنه خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025)، ستسرع الصين في بناء نموذج التنمية الجديد الذي يتميز "بالتداول المزدوج"، حيث تعزز الأسواق المحلية والخارجية بعضها البعض، مع اعتبار السوق المحلي الدعامة الأساسية. وأوضح تاو أن نموذج التنمية الجديد، الذي لا يمثل بأي حال من الأحوال حلقة محلية مغلقة ولكنه أكثر انفتاحا في التوزيعات المحلية والخارجية، من المتوقع أن يوفر المزيد من الفرص للشركات الأجنبية .

وتابع تاو أنه بالنسبة للمرحلة التالية، ستعمل وزارة التجارة الصينية مع الإدارات والسلطات المحلية ذات الصلة لتعزيز التواصل مع الشركات والغرف التجارية الأجنبية للتعامل مع مشاكلها في الوقت المناسب وتقديم خدمة أفضل للشركات الأجنبية.

أخبار تهمك

الزمالك يستهدف التعاقد مع مرعب الحراس

منذ ساعة

عاجل - كارتيرون يطلب ضم أولى صفقات الزمالك الصيفية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ليس راموس.. تأكد غياب صخرة ريال مدريد عن مواجهة أتلتيك بلباو

منذ ساعة و 26 دقيقة

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

كلوب يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتراجع عن فكرة ضم نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفتح خزائنه لضم الصفقة الكبرى

منذ ثلث ساعة

كلوب يعلق على واقعة زميل صلاح المثيرة للجدل

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري من زيدان بشأن المنافسة على لقب الليجا

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 18 ساعة

المصائب تنهال على ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتلقى خطاب رسمي من الكاف قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي

منذ ساعتين

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:07 م

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

الزمالك يستهدف التعاقد مع مرعب الحراس

05:00 م

ليس راموس.. تأكد غياب صخرة ريال مدريد عن مواجهة أتلتيك بلباو

04:33 م

كلوب يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

04:30 م

المصائب تنهال على ريال مدريد.. طالع التفاصيل

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق