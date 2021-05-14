تعرف على مواعيد ومكان عرض مسرحية أبو العربي للنجم هاني رمزي





يبدأ الفنان هاني رمزي اليوم الجمعة عرض مسرحيته الجديدة، أبو العربي والذى يعود من خلالها الى الوقوف على خشبة المسرح بعد توقف دام لأكثر من 15 عاماً

المسرحية من المقرر عرضها على مسرح جراند طيبة – طيبة مول مدينة نصر، ومن المقرر ان يفتح الستار في تمام الساعة 6 مساءا بعدما كان مقرر ان يكون في 9 مساءاً ، الا ان فريق العمل قرر تغير الموعد مع صدور قرارات الاغلاق فى التاسعة.



