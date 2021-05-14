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تعرف على مواعيد ومكان عرض مسرحية أبو العربي للنجم هاني رمزي

الجمعة 14/مايو/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يبدأ الفنان هاني رمزي اليوم الجمعة عرض مسرحيته الجديدة، أبو العربي والذى يعود من خلالها الى الوقوف على خشبة المسرح بعد توقف دام لأكثر من 15 عاماً 
المسرحية من المقرر عرضها على مسرح جراند طيبة – طيبة مول مدينة نصر، ومن المقرر ان يفتح الستار في تمام  الساعة 6 مساءا بعدما كان مقرر ان يكون في 9 مساءاً ، الا ان فريق العمل قرر تغير الموعد مع صدور قرارات الاغلاق فى التاسعة.

مسرحية أبو العربي من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن.

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