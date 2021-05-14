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رسميًا.. نجم مانشستر سيتي ينضم إلى صفوف المنتخب الإسباني

الجمعة 14/مايو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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سيكون بوسع إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي اللعب في صفوف منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، في بطولة أوروبا للعبة الشعبية الشهر المقبل، بعد موافقة الاتحاد الدولي (الفيفا) على تحوله لتمثيل إسبانيا عقب حصوله على جنسيتها في وقت سابق الأسبوع الحالي.

وقالت لجنة أوضاع اللاعبين التابعة للفيفا في بيان "اللاعب إيمريك لابورت يمكنه اللعب للفرق الممثلة للاتحاد الإسباني لكرة القدم من تاريخه".

وسُمح للابورت بالانضمام لإسبانيا بعد تعديل لوائح الفيفا العام الماضي، مما سمح للاعبين بتبديل المنتخبات طالما كانوا مؤهلين للعب مع دولة أخرى حينما خاضوا أول مباراة مع منتخبهم الأول، ولم يشاركوا في أكثر من ثلاث مباريات مع هذه الدولة قبل بلوغهم 21 عاما ولم يشارك أي منهم في كأس العالم أو بطولة قارية.

ولم يسبق أن شارك لابورت مع المنتخب الفرنسي الأول رغم مشاركته في أكثر من 50 مباراة مع فئات عمرية أصغر.

ونشأ قلب الدفاع البالغ عمره 26 عاما في فرنسا لكنه انتقل إلى إسبانيا في 2010 لينضم إلى أكاديمية أتليتيك بيلباو.

وتعاقد لابورت مع سيتي في يناير كانون الثاني 2018 مقابل 57 مليون جنيه إسترليني (80,15 مليون دولار).

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