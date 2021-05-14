بوتين: النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يشكل خطرًا مباشرًا على مصالحنا الأمنية

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن التصعيد الحاد الحالي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يشكل خطرا مباشرا على مصالح بلاده الأمنية.





وقال بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن القومي الروسي، بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة: "أدعو زملائي إلى طرح مواقفهم إزاء آخر مستجدات الوضع في الشرق الأوسط، وأقصد بذلك تصعيد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".





وأضاف الرئيس الروسي: "أن هذا التصعيد يجري على مقربة مباشرة من حدودنا، ويخص بشكل مباشر مصالحنا الأمنية".





وكانت روسيا قامت في الأيام الأخيرة بسلسلة اتصالات في مسعى لتهدئة الوضع في الأراضي المقدسة، حيث أسفر القصف المتبادل عبر حدود قطاع غزة عن سقوط ضحايا بين المدنيين من كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.





هاجمت قوات الاحتلال الاسرائيلي ظهر اليوم الجمعة، المصلين القادمين للمسجد الأقصى المبارك قرب باب المجلس أحد أبواب الأقصى.





وافادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلا عن شهود عيان بأن أحد جنود الاحتلال حاول الاعتداء على المصلين الداخلين للمسجد الأقصى فرد عليه الشبان واندلعت مواجهات في المكان.





وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن لم تعرف هويته، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.





وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اطلقوا النار تجاه مركبة يقودها أحد المواطنين، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، قبل أن يعلن عن استشهاده، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.





وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات في سلواد بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع.





واستشهد عشرة فلسطينين منذ ساعات الفجر الأولى بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار، في قصف إسرائيلي عنيف، على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.





وأفادت وزارة الصحة، بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 119 شهيدا من بينهم 31 طفلا و19 سيدة، إضافةً إلى إصابة 830 آخرين بجروح مختلفة، من بينهم 139 طفلا و66 سيدة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على غزة.



