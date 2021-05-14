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مباحثات بين أمريكا وكوريا الجنوبية حول القضايا المتعلقة بالتحالف بين سول وواشنطن

الجمعة 14/مايو/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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قالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية بسيئول "بارك كيونغ-مي" اليوم الجمعة إن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، أجرى اليوم مناقشات متعمقة مع مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، التي تزور كوريا الجنوبية حاليًّا، حول القضايا المتعلقة بالتحالف الثنائي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وقضايا كوريا الشمالية.

واستقبل الرئيس "مون" مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية "هاينز" في مكتبه في سول، حيث أعرب عن أمله في أن يتطور التعاون بين سيئول وواشنطن في مجال الاستخبارات وأن يتعزز التحالف بين البلدين، حسبما ذكرت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي.

وأكد "مون" أن التحالف بين سيئول وواشنطن لا يتعلق بالأمن فحسب، بل يتعلق أيضًا بالقيم العالمية مثل الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان.

وقالت "بارك" في بيان صحفي دون الخوض في التفاصيل إن الجانبين "تبادلا أيضا الآراء الواسعة والمعمقة" حول القضايا المعلقة بين البلدين والأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية.

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