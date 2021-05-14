الأهلي يفتح خزائنه لضم الصفقة الكبرى

دخل النادي الأهلي في مفاوضات خلال الفترة الحالية مع المغربي سفيان رحيمي لاعب فريق الرجاء المغربي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ولفت رحيمي الأنظار إليه في الفترة الماضية حيث يعتبر واحدا من العناصر الأساسية في تشكيل فريقه الذي قاده لبلوغ ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.





وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر أبلغ لجنة التخطيط بالنادي التي يرأسها محسن صالح برغبته في التعاقد مع اللاعب المغربي.





وأضاف المصدر بأن موسيماني معجب للغاية برحيمي ويرى بأنه لاعب مهم جدا وسيكون إضافة كبيرة مع الأهلي حال انتقاله في الموسم المقبل.





ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه صن داونز مساء غد السبت على ستاد السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



