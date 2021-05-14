عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

تلقى الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب المعار لصفوف الزمالك، عرض من أحد وكلاء اللاعبين للانتقال إلى النادي الأهلي لبحث امكانية الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشفت تقارير صحفية، عن رفض جهاز الكرة بالنادي الأهلي، فكرة التعاقد مع لاعب المنتخب التونسي في الفترة المقبلة، ، ويأتي سبب الرفض عدم اقتناع جهاز الكرة بالقلعة الحمراء، بامكانيات اللاعب الفنية، بالإضافة إلى رغبة الأهلي في التفكير في صفقة من خارج الدوري المصري حال تدعيم مركز رأس الحربة.



