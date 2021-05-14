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منتخب البرازيل يعلن عن قائمته لمواجهتي الإكوادور وباراجواي

الجمعة 14/مايو/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن قائمة السيليساو التي استدعاها لمواجهتي الإكوادور وباراجواي الشهر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢.


وضمت القائمة كلًا من :-

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي) – إيديرسون مورايش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ويفيرتون (بالميراس)

خط الدفاع: تياجو سيلفا (تشيلسي الإنجليزي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) – لوكاس فيريسيمو (بنفيكا البرتغالي) – داني ألفيش (ساو باولو) – دانيلو (يوفنتوس الإيطالي) – أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي) – رينان لودي (أتليتكو مدريد الإسباني)

خط الوسط: فابينيو (ليفربول الإنجليزي) – فريد (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – لوكاس باكيتا (أوليمبيك ليون الفرنسي) – كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني) – دوجلاس لويز (أستون فيلا الإنجليزي) – إيفرتون ريبيرو (فلامنجو)

خط الهجوم: نيمار جونيور (باريس سان جيرمان الفرنسي) -روبيرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي) – جابرييل جيسوس (مانشستر سيتي الإنجليزي) – جابرييل باربوسا (فلامنجو) – إيفرتون (بنفيكا البرتغالي) – ريتشارلسون (إيفرتون الإنجليزي) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني).

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مواجهتي الإكوادور وباراجواي منتخب البرازيل تيتي البرازيل

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