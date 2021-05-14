منتخب البرازيل يعلن عن قائمته لمواجهتي الإكوادور وباراجواي

كشف تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن قائمة السيليساو التي استدعاها لمواجهتي الإكوادور وباراجواي الشهر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢.









وضمت القائمة كلًا من :-





حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي) – إيديرسون مورايش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ويفيرتون (بالميراس)





خط الدفاع: تياجو سيلفا (تشيلسي الإنجليزي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) – لوكاس فيريسيمو (بنفيكا البرتغالي) – داني ألفيش (ساو باولو) – دانيلو (يوفنتوس الإيطالي) – أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي) – رينان لودي (أتليتكو مدريد الإسباني)





خط الوسط: فابينيو (ليفربول الإنجليزي) – فريد (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – لوكاس باكيتا (أوليمبيك ليون الفرنسي) – كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني) – دوجلاس لويز (أستون فيلا الإنجليزي) – إيفرتون ريبيرو (فلامنجو)



