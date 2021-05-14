مصرع شخص صدمته سيارة ملاكي بقصر النيل

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة بشارع قصر العيني بمنطقة قصر النيل، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى.





وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم على بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وانتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.



