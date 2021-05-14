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مصرع شخص صدمته سيارة ملاكي بقصر النيل

الجمعة 14/مايو/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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لقي شخص مصرعه في حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة بشارع قصر العيني بمنطقة قصر النيل، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم على بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وانتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال شخص لدراجة بخارية صدمته سيارة مسرعة مما أدى الى مصرعه في الحال، وتم القبض على المتهم في الواقعة، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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