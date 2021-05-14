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رئيس مصايف الإسكندرية: غلق جميع الشواطئ من أبو قير لـ سيدي كرير (صور)
الجمعة 14/مايو/2021 - 05:42 م
دينا حسن- محمد رجب
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صرح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بأنه تم غلق على جميع الشواطئ من أبو قير شرقًا حتى سيدي كرير غربًا، البالغ عددها 66 شاطئًا.
وأضاف أنه منذ صباح باكر اليوم الثاني لعيد الفطر المبارك انتشر مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وإدارات شواطئ الأحياء علي شواطئ الإسكندرية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.
كما أنه تم تلاحظ التزام المواطنين بالقرارات وعدم النزول إلى الشواطئ إلا اعداد قليلة، حيث تم التعامل معهم وتوضيح أهمية الالتزام بالقرارات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي ظهر اليوم قامت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية يرافقها اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف واللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك وهدى أبو كليلة مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام محافظة الإسكندرية بالمرور علي شواطئ حي الجمرك ومنطقة أبو العباس، للتأكد من خلو الشواطئ والالتزام بقرارات الدولة الصادرة في هذا الشأن.
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