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في الذكرى الثالثة.. "الثقافي القبطي الأرثوذكسي" ينشر فيديو وصول الشهداء الـ21 من ليبيا

الجمعة 14/مايو/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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نشر المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي منذ قليل على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بفيس بوك فيديو لوصول شهداء الوطن الأقباط الـ٢١ المذبوحين بيد الإرهاب الغاشم بليبيا في الذكرى السنوية الثالثة لوصولهم والتي توافق اليوم ١٤ مايو.

وكان حضر الاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ومجموعة من الأساقفة ولفيف من الشخصيات العامة.
في الذكرى الثالثة.. "الثقافي القبطي الأرثوذكسي" ينشر فيديو وصول الشهداء الـ21 من ليبيا
في الذكرى الثالثة.. "الثقافي القبطي الأرثوذكسي" ينشر فيديو وصول الشهداء الـ21 من ليبيا

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