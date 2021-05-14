في الذكرى الثالثة.. "الثقافي القبطي الأرثوذكسي" ينشر فيديو وصول الشهداء الـ21 من ليبيا

نشر المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي منذ قليل على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بفيس بوك فيديو لوصول شهداء الوطن الأقباط الـ٢١ المذبوحين بيد الإرهاب الغاشم بليبيا في الذكرى السنوية الثالثة لوصولهم والتي توافق اليوم ١٤ مايو.



