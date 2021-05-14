اليابان تفرض حالة الطوارئ فى 3 محافظات إضافية لمكافحة "كورونا"

قررت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، إضافة محافظات هوكايدو، وأوكاياما، وهيروشيما إلى قائمة المحافظات الخاضعة لحالة الطوارئ؛ حيث تستمر إصابات "كوفيد-19" في التزايد بجميع أنحاء البلاد.





وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن قرار الحكومة سيسري بدءًا من بعد غد الأحد، وبذلك فإن ست محافظات، من بينهم العاصمة طوكيو وأوساكا يخضعون لحالة الطوارئ حتى نهاية الشهر الجاري وتشهد ارتفاعًا حادًا في إصابات الفيروس كما أن أنظمتها الطبية متأزمة.





وتُطبق في الوقت الحالي إجرات مُكثفة مكافحة للمرض - والتي لا تندرج تحت حالة الطوارئ - في ثماني محافظات، من بينها تلك المجاورة للعاصمة، وكذلك محافظة هوكايدو.





كما تعتزم الحكومة المركزية إضافة ثلاث محافظات أخرى لقائمة المحافظات الخاضعة للإجراءات المكثفة من بعد غد الأحد وحتى الـ 13 من شهر يونيو المقبل.





وسجلت طوكيو خلال الـ 24 ساعة الماضية 854 إصابة جديدة وحالتي وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، كما يحوم متوسط إصابات المرض خلال السبعة أيام الماضية فوق الـ 900 حالة بالعاصمة اليابانية.



