عاجل.. بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز





أكد نادى صن داونز الجنوب إفريقى، إذاعة مباراته أمام الأهلي والتى ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأعلن الحساب الرسمي للنادي، عن إذاعة مباراة فريقه أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا على صفحته الرسمية فى فيسبوك.





ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز، خاصة أن مباراة الذهاب ستقام في القاهرة، من أجل تأمين موقف الفريق في مباراة العودة.





ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين صن داونز والأهلي فى جنوب إفريقيا، يوم 22 مايو الجاري، لتحديد الفريق المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.







