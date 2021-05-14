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عاجل.. بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز
الجمعة 14/مايو/2021 - 06:02 م
محمد الدمتناوي
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أكد نادى صن داونز الجنوب إفريقى، إذاعة مباراته أمام الأهلي والتى ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأعلن الحساب الرسمي للنادي، عن إذاعة مباراة فريقه أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا على صفحته الرسمية فى فيسبوك.
ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز، خاصة أن مباراة الذهاب ستقام في القاهرة، من أجل تأمين موقف الفريق في مباراة العودة.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين صن داونز والأهلي فى جنوب إفريقيا، يوم 22 مايو الجاري، لتحديد الفريق المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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