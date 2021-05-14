مصرع عروسين قبل الزفاف بساعات في حادث تصادم بالشرقية

لقى شاب وعروسته مصرعهما إثر تصادم سيارتين بطريق «منيا القمح - الزقازيق»، في أثناء توجههما إلى إحدى الكوافيرات بمدينة الزقازيق استعدادا لحفل الزفاف مساء اليوم.



تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركزشرطة الزقازيق بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق منيا القمح - الزقازيق، ما أسفر عن انقلاب سيارة ملاكي ونتج عن الحادث، وفاة شاب وعروسته، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق.



وتبين أن الشاب المتوفى يدعى «إسلام.م. ج» وعروسته « سماح. ج. أ» مقيمان بقرية شبرا العنب التابعة لمركز منيا القمح، وكان اصطحبها لتوصيلها إلى كوافير بمدينة الزقازيق، في إطار الاستعداد لحضور حفل الزفازف مساء اليوم.



وسادت حالة من الحزب بين أهالي القرية والذين كانوا توافدوا على منزل العروسين لتقديم التهئنة لأسرهم، وينتظر الأهالي وصول الجثامين لتشيعهما.