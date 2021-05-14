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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني سُبل إنهاء الأزمة الفلسطينية

الجمعة 14/مايو/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أجري وزير الخارجية سامح شكري اليوم، اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، لبحث استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؛ وذلك في إطار التنسيق المستمر والتشاور الوثيق بينهما، حيث تم تناول أهمية مواصلة العمل على إيجاد السُبل الفورية الكفيلة بوقف المواجهة في قطاع غزة، والحيلولة دون أية استفزازات في القدس، فضلًا عن الدفع بكل المساعي من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وقد اتفق الوزيران خلال الاتصال على أن الأحداث الجارية لا تؤكد سوى على ضرورة التحرُّك الجدي نحو استئناف مسار عملية السلام، الأمر الذي يمنح أفقًا سياسيًا حقيقيًا بغية إنهاء الصراع عبر الحل العادل والدائم الذي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما يحقق استقرار الأوضاع في مُجمل المنطقة.

هذا، وأكد الوزيران على مواصلة تكثيف الاتصالات مع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع الدولي بهدف سرعة إنهاء المواجهات والتأزُم الحالي، مع الدفع قدمًا للمضي في درب تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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