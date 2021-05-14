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أحدث ظهور لـ ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة عبر "انستجرام"

الجمعة 14/مايو/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وهذا يعتبر أحدث ظهور لهما تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

وظهرت ياسمين في الصورة التي نشرتها مع زوجها أحمد أبو هشيمة على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" في "يخت" على شاطئ البحر، وكتبت عليها تعليق: "نصفي القوي".

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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ياسمين صبري احمد ابو هشيمة

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