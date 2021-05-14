Advertisements

شريف منير يحتفل مع أولاده بعيد ميلاده: كل عام وأنا طيب

الجمعة 14/مايو/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
احتفل الفنان شريف منير، بعيد ميلاده اليوم الجمعة، 14 مايو، وسط أسرته وأولاده، مرددين أغانى عيد الميلاد "أبو الفصاد" وسط أجواء احتفالية عائلية بسيطة بعيد ميلاده وأيضًا الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

ونشر منير، فيديو وهم يحمل "تورتة" عيد ميلاده، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "كل عام وأنا طيب.. بحبكم".

ومنذ عدة أيام، سبق واحتفل النجم شريف منير، فى يوم واحد بعيد ميلاد ابنته كاميليا، وحفيدته لارا - لابنته أسما - وبهذه المناسبة نشرت أسما شريف منير، مجموعة صور من الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها لارا، وشقيقتها الصغرى كاميليا، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شريف منير

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 19 ساعة

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

ليس راموس.. تأكد غياب صخرة ريال مدريد عن مواجهة أتلتيك بلباو

منذ ساعتين

كلوب يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

منذ ساعتين

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري من زيدان بشأن المنافسة على لقب الليجا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كارتيرون يطلب ضم أولى صفقات الزمالك الصيفية

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ نصف ساعة

كلوب يعلق على واقعة زميل صلاح المثيرة للجدل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفتح خزائنه لضم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع مرعب الحراس

منذ ساعة و نصف

أتلتيكو مدريد يُلامس لقب الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

المصائب تنهال على ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

حفيدة شريف منير تحتفل بـ"الهالوين" (صورة)

بالجيب شورت.. حفيدة شريف منير في أول يوم دراسي

بإطلالة شتوية.. أسما شريف منير وابنتها تخضعان لجلسة تصوير

نيكول كيدمان تشارك متابعيها الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها

ب السبورة والكامة.. أسما شريف منير تحتفل بدخول ابنتها المدرسة

في عيد ميلادها.. آيتن عامر تطلب من الجمهور الدعاء لها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:36 م

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

05:07 م

الزمالك يستهدف التعاقد مع مرعب الحراس

05:00 م

ليس راموس.. تأكد غياب صخرة ريال مدريد عن مواجهة أتلتيك بلباو

04:33 م

كلوب يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق