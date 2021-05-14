شريف منير يحتفل مع أولاده بعيد ميلاده: كل عام وأنا طيب

احتفل الفنان شريف منير، بعيد ميلاده اليوم الجمعة، 14 مايو، وسط أسرته وأولاده، مرددين أغانى عيد الميلاد "أبو الفصاد" وسط أجواء احتفالية عائلية بسيطة بعيد ميلاده وأيضًا الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.



ونشر منير، فيديو وهم يحمل "تورتة" عيد ميلاده، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "كل عام وأنا طيب.. بحبكم".



ومنذ عدة أيام، سبق واحتفل النجم شريف منير، فى يوم واحد بعيد ميلاد ابنته كاميليا، وحفيدته لارا - لابنته أسما - وبهذه المناسبة نشرت أسما شريف منير، مجموعة صور من الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها لارا، وشقيقتها الصغرى كاميليا، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".



