نائب محافظ قنا: إلتزام تام بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام عيد الفطر (فيديو)

قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن هناك التزام تام من القطاع العريض من الجماهير بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أول أيام عيد الفطر المبارك منذ أداء صلاة العيد خلال الزيارات الميدانية التي قام بها محافظ قنا.



وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هناك متابعة من قبل رؤساء الوحدات المحلية للعمل على متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لمواجهة كورونا خاصة المتعلقة بالعمل على غلق المتنزهات والحدائق باعتبارها أماكن لتجمع المواطنين في أيام الأعياد، ومتابعة غلق المحال والمقاهي وغيرها للحفاظ على صحة المواطنين.



وتابع نائب محافظ قنا، أن المحافظ أصدر قرار لرفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة وإلغاء الإجازات بها، والعمل على استعداد كافة المرافق الحيوية بها كالإسعاف وغيره للعمل على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، والمتابعة الدورية للمستشفيات، مشددًا على أن هناك حملات ولجان متابعة من قبل الوحدات المحلية للعمل على تحرير محاضر واتخاذ إجراءات فورية تجاه المخالفين.

