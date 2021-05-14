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جنة الجندي تطرح كليب السكوت عبر "يوتيوب"

الجمعة 14/مايو/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرحت نجمة برنامج المواهب "The voice kids" جنة الجندي أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "السكوت" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "السكوت" من كلمات الشاعر الغنائي محمد قاسم، ألحان وتوزيع عمر فهمي، والفيديو كليب من إخراج محمد حسني، تسويق شركة "AG" أحمد جابر.

تقول كلمات الأغنية
"مين اللى قال ان السكوت يعنى القبول ده ساعات كتير
بيكون علشان مفيش حلول بيكون بديل لذكرى عدى وقتها
بيكون بديل لحلم كان فات وانتهى وخلاص انا مش هقبل تانى بالسكوت
ايوه انا هقولها لا بأعلى صوت كفايا ضاع من عمرى سنين

وخلاص بقا ليه هسلم حلمي للظروف مش هيكون عندى تردد او فى خوف
ولا عمر الخوف خلانا عايشين وانا اقبل ليه من تانى انصاف الحلول
واغلط ليه نفس الغلطه مش معقول عمر السكات ما كان اجابه لاى شيئ
لو حلمي فات اشوفله لو مليون طريق وخلاص بقا ليه هسلم حلمي للظروف
مش هيكون عندى تردد او فى خوف ولا عمر الخوف خلانا عايشين".

من جهة أخرى، تستعد جنة الجندي خلال الفترة الحالية للتحضير لأغنية جديدة ستكون مفاجأة للجمهور، من ألحان الراحل أشرف سالم، وكتبها الشاعر عوض بدوي.

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جنة الجندي

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