صدمة في باريس سان جيرمان قبل نهائي كأس فرنسا

يغيب المهاجم البرازيلي نيمار، عن نهائي كأس فرنسا، الأربعاء المقبل، الذي يجمع فريقه باريس سان جيرمان ومنافسه موناكو، بعد توقيع عقوبة عليه، اليوم الجمعة، بحرمانه من خوض اللقاء.





وأعلن الاتحاد الفرنسي في بيان له، أن العقوبة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الإثنين المقبل، وأنها جاءت نتيجة حصوله على بطاقة صفراء في مباراة نصف النهائي، التي خاضها باريس الأربعاء الماضي أمام مونبلييه، والتي فاز فيها بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.





وقال نيمار بعد تلك المباراة على شبكات التواصل الاجتماعي "ألعب 5 دقائق وأرتكب خطأ، ويشهر لي بطاقة صفراء دون تفكير. أشكركم على عرقلة مشاركتي في النهائي. أعتقد أنها كانت شخصية".





يشار على أن نيمار عوقب من قبل اللجنة التأديبية الفيدرالية التابعة للاتحاد الفرنسي، لكن وفقًا لوسائل إعلام محلية، يمكنه تقديم استئناف إلى اللجنة الأولمبية الوطنية والرياضية الفرنسية، وقد ينتهي الأمر بتعليق إيقافه.



