صداع في رأس موسيماني قبل موقعة صن داونز





ضربت الحيرة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة الفريق الأحمر غدًا أمام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ووضع تراجع مستوى الثنائي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر المدرب الجنوب إفريقي في حيرة كبيرة قبل لقاء الغد ولم يحسم موقفه من مشاركة الثنائي في المباراة في التشكيل الأساسي أو على مقاعد البدلاء.





كما يدرس موسيماني موقف صلاح محسن من المشاركة في لقاء الغد أمام صن داونز حيث لم يحسم موقفه من الثنائي الذي سيلعب في مركز الجناح.





ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه صن داونز مساء غد السبت على ستاد السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز في مباراة الذهاب بالقاهرة قبل لقاء الإياب الذي سيقام في جنوب إفريقيا.



