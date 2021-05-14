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تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف طقس الأسبوع المقبل

الجمعة 14/مايو/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا السبت، الموافق 15 مايو 2021 وحتى يوم الخميس المقبل الموافق20 مايو 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا

غدًا السبت:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

نشاط الرياح مثيرة للأتربة: علي مناطق من غرب البلاد

يوم الأحد المقبل:

ارتفاع مؤقت علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

نشاط الرياح مثيرة للأتربة: علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

يوم الإثنين المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

يوم الثلاثاء المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

يوم الأربعاء المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

يوم الخميس المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف طقس الأسبوع المقبل
تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف طقس الأسبوع المقبل

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