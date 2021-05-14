محافظ الدقهلية يتابع إزالة التعديات على الاراضى الزراعية خلال إجازة العيد (صور)

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن نتائج حملات ازالة التعديات على الاراضى الزراعية واراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الى ضرورة ان تتضافر جهود كافة الاجهزة لايقاف تلك التعديات وذلك حرصا على مستقبل الاجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم..



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعة على تقارير جهود اجهزة الوحدات المحلية فى اعمال ازالة التعديات على اراضى الدولة والاراضى الزراعية والبناء بالمخالفة بنطاق المحافظة.



ففي مركز ومدينة ميت سلسيل قال المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز أن رئاسة المركز تمكنت من تنفيذ إزالة فورية ل 2 مقبرة تقام بالمخالفة على مساحة 12 متر بناحية قرية الكفر الجديد التابعة للوحدة المحلية بقرية الإتحاد وتمت الإزالة بالكامل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما تم التدخل السريع وإزالة شده خشبيه لأعمدة دور أول علوي بقرية النظارة على مساحة 150 متر تقريبا بقرية النظارة وتم إخلاء الموقع واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



وفي مركز ومدينة أجا قالت رحاب المزين رئيس المركز أجا مازالت جهود رئاسة المركز مستمرة في التصدي لأعمال البناء المخالف حيث قام فريق العمل التنفيذى وفريق العمل الميدانى بادارة التعديات بإزالة أعمده بالمخالفه داخل الحيز بقرية اخطاب وإزالة أعمال مخالفه داخل الحيز بعزبة الشوكى بقرية طنامل كما تم التصدى وإزالة تعدي على أرض زراعية بالطريق السريع اجا المنصورة بتلبنت التابعة للوحده المحلية بنوسا البحر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وفي نطاق حى غرب المنصورة قال محمد عبد الباقى رئيس الحى انه تم إيقاف الأعمال وإزالة الشدة الخشبية لدور ثامن علوى لعقار مخالف بشارع 16 بمنطقة مدينة مبارك وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008ولائحة التنفيذية..



وفي مركز ومدينة نبروه قال الدكتور رضا قويطه أنه تمت أعمال إزاله تعدي بالبناء علي الأرض الزراعية بقرية الطيبة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف...



وفي مركز ومدينة بلقاس قال الدكتور عمرو عبد العاطي أنه تمت اعمال فك الشدة الخشبية لأعمدة دور ثالث علوي بدون ترخيص بمساحة مائة متر تقريبًا بالطريق الجديد بنطاق الوحدة المحلية بالجزاير باسم المواطن

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة كما تم فك الشده الخشبية وإزالة الصبه الخرسانية لدور اول علوي بمساحة أربعون متر تقريبًا بدون ترخيص بمنطقة الساحة الشعبيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما إزالة تعدي ببناء بالطوب البلوك على أرض زراعية بمساحة مائه متر تقريبًا بنطاق الوحدة المحلية بالشوامي،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..



وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان المحافظة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لاى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية واملاك الدولة وقال انه لاتفريط فى متر واحد من الارض الزراعية او اراضى الدولة بنطاق المحافظة.



وقال ان هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على اهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الاجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الاراضي الزراعية واملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.



جاء ذلك، فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف التعديات على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء عليها والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

