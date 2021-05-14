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محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة الأوضاع الصحية داخل المستشفيات خلال إجازة عيد الفطر

الجمعة 14/مايو/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بالمتابعة المستمرة لمنظومة القطاع الصحي، وتفقد عدد من مستشفيات المحافظة وخاصة خلال اجازة عيد الفطر المبارك، للاطمئنان علي استقرار الاوضاع الصحية بمراكز المحافظة التسع وكذلك متابعة كافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ،أجري نائب محافظ المنيا جولة تفقدية بعدد من المستشفيات،شملت تفقد مستشفى المنيا العام، ومستشفى الصدر، بمدينة المنيا، وذلك بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور أيمن وجدي، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالمني،حيث تابع الوضع الصحي، داخل المستشفيات،واطمئن على توافر الاكسجين وإتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال الجولة، ناشد نائب المحافظ، عددًا من أهالي المرضي، بضرورة الالتزام بقرارات الدولة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وأهمها الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، كما اطمئن على سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفيات، كما تابع الأرصدة المتوفرة من الاكسجين بالخزانات، واطمئن على توفر كميات تكفي احتياجات المستشفيات، وشدد علي الاهتمام بالنظافة العامة للمستشفيات.

ونقل تهاني اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لكافة الأطقم الطبية والتمريض بعيد الفطر المبارك وتحياته لجميع العاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة.

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