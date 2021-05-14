محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة الأوضاع الصحية داخل المستشفيات خلال إجازة عيد الفطر

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محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة الأوضاع الصحية داخل المستشفيات خلال إجازة عيد الفطر
الجمعة 14/مايو/2021 - 06:48 م
أحمد الخميسي
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كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بالمتابعة المستمرة لمنظومة القطاع الصحي، وتفقد عدد من مستشفيات المحافظة وخاصة خلال اجازة عيد الفطر المبارك، للاطمئنان علي استقرار الاوضاع الصحية بمراكز المحافظة التسع وكذلك متابعة كافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات.
وتنفيذا لتكليفات المحافظ،أجري نائب محافظ المنيا جولة تفقدية بعدد من المستشفيات،شملت تفقد مستشفى المنيا العام، ومستشفى الصدر، بمدينة المنيا، وذلك بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور أيمن وجدي، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالمني،حيث تابع الوضع الصحي، داخل المستشفيات،واطمئن على توافر الاكسجين وإتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وخلال الجولة، ناشد نائب المحافظ، عددًا من أهالي المرضي، بضرورة الالتزام بقرارات الدولة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وأهمها الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، كما اطمئن على سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفيات، كما تابع الأرصدة المتوفرة من الاكسجين بالخزانات، واطمئن على توفر كميات تكفي احتياجات المستشفيات، وشدد علي الاهتمام بالنظافة العامة للمستشفيات.
ونقل تهاني اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لكافة الأطقم الطبية والتمريض بعيد الفطر المبارك وتحياته لجميع العاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة.
وتنفيذا لتكليفات المحافظ،أجري نائب محافظ المنيا جولة تفقدية بعدد من المستشفيات،شملت تفقد مستشفى المنيا العام، ومستشفى الصدر، بمدينة المنيا، وذلك بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور أيمن وجدي، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالمني،حيث تابع الوضع الصحي، داخل المستشفيات،واطمئن على توافر الاكسجين وإتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وخلال الجولة، ناشد نائب المحافظ، عددًا من أهالي المرضي، بضرورة الالتزام بقرارات الدولة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وأهمها الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، كما اطمئن على سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفيات، كما تابع الأرصدة المتوفرة من الاكسجين بالخزانات، واطمئن على توفر كميات تكفي احتياجات المستشفيات، وشدد علي الاهتمام بالنظافة العامة للمستشفيات.
ونقل تهاني اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لكافة الأطقم الطبية والتمريض بعيد الفطر المبارك وتحياته لجميع العاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة.
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