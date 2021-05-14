التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبي.. بن شرقى و أحداد فى الهجوم

الزمالك يبحث عن الفوز لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري مع غريمة التقليدي الأهلي، حيث يحتل الأبيض المركز الأول حاليا برصيد 45 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف لكن الأخير لعب 19 مباراة فقط بينما خاض الزمالك 21 لقاء بالدوري.





ولا تختلف الدوافع كثيرا لدى إنبي الساعي لتحسين موقفه بجدول الدوري، والدخول لمنطقة الأمان حيث يحتل حاليا المركز التاسع برصيد 28 نقطة، ويحتاج لتحقيق الفوز للدخول في وسط الترتيب والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.





ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام إنبي مكونا من: محمد عواد فى حراسة المرمى ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمود الونش وحازم إمام وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وحميد أحداد.





واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم طارق مجدى لإدارة مباراة الزمالك وإنبى باستاد القاهرة الدولى، ويعاونه أحمد توفيق ومحمود عبد السميع مساعدان، وعلى الكيكى حكم رابع، ومحمد سلامة حكم فيديو ومحمد يوسف حكم مساعد فيديو.