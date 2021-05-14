اتحاد الغرف السياحية: قرار إغلاق الشواطئ غير مرتبط بالفنادق (فيديو)

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن قرار إغلاق المحال والمطاعم والمقاهي خلال فترة عيد الفطر الذي اتخذته اللجنة العليا لمكافحة كورونا قرار سليم؛ من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.



وأضاف "هزاع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أننا الفنادق والمنشآت الصحية تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والتطهير والتعقيم، وكل شيء بها يسير بطبيعته، لافتًا إلى أن العاملين بالقطاع بفنادق البحر الأحمر تم تطعيمهم بتطعيم لقاح كورونا مع تدريبهم وإدخال البيانات الإلكترونية لجميع العاملين والتأمينات الاجتماعية عليهم؛ حتى يكونوا مستعدين لاستقبال السياح خلال الفترة القادمة، ولوجود عمالة مدربة.



وتابع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هناك 726 فندق ثابت حصلوا على شهادة صحية لاستقبال السياح إلى جانب أكثر من 60 فندق عائم بين مصر وأسوان، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يتبع كافة الإجراءات الاحترازية في كل مكان بالقطاع، موضحًا قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإغلاق الشواطئ خاصة بالشواطئ العامة بينما شواطئ الفنادق مفتوحة ولكن بنسبة 50% إشغال المحددة من قبل وزارة السياحة.



ونوه، بأن بدء الطيران بين مصر وروسيا يساهم في زيادة دخل السياحة بشكل ملحوظ، موضحًا أن السائح الروسي متواجد طوال العام وغير مرتبط بفترة زمنية معينة، ووجوده يساهم في استفادة أكبر قدر من العاملين بقطاع السياحة وسكان المناطق السياحية المتواجد بها، مشيرًا إلى أن عودة الطيران يساهم في وصول نحو مليون سائح روسي لمصر كبداية، بما يساهم في زيادة الدخل من العملة الصعبة.

