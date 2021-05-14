يستضيف فريق يوفنتوس نظيره إنتر ميلان ضمن مباريات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي فى لقاء قوي بين الفريقين ومنتظر.





موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي





وتقام مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.





وكان إنتر ميلان قد حقق لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم تحت قيادة المدرب انطونيو كونتي بينما يوفنتوس يعانى هذا الموسم وينافس على الصعود لدوري أبطال أوروبا.





ويذكر أن إنتر ميلان فى المركز الأول برصيد 88 نقطة بينما يوفنتوس فى المركز الخامس برصيد 72 نقطة.







