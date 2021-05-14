Advertisements

موعد مباراة بيراميدز ضد إنيمبا في بطولة الكونفدرالية الإفريقية

الجمعة 14/مايو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
يستعد فريق بيراميدز لمواجهة قوية أمام إنيمبا النيجيري فى ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي.

موعد مباراة بيراميدز ضد إنيمبا في بطولة الكونفدرالية الإفريقية
وتقام مباراة بيراميدز وإنيمبا النيجيري يوم الأحد فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وكان بيراميدز قد صعد بجانب الرجاء البيضاوي المغربي فى مجموعته بعدما احتل المرتبة الثانية ويرغب الفريق فى تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب.

أخبار تهمك

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

المصائب تنهال على ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و نصف

ليس راموس.. تأكد غياب صخرة ريال مدريد عن مواجهة أتلتيك بلباو

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفتح خزائنه لضم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح ناري من زيدان بشأن المنافسة على لقب الليجا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 3 ساعات

كلوب يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أمريكا تطالب باستئناف مفاوضات سد النهضة فورًا

منذ 36 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطلب ضم أولى صفقات الزمالك الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع مرعب الحراس

منذ ساعتين و 31 دقيقة

كلوب يعلق على واقعة زميل صلاح المثيرة للجدل

منذ حوالي 6 ساعات

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

صداع في رأس موسيماني قبل موقعة صن داونز

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:36 م

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

04:08 م

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

05:07 م

الزمالك يستهدف التعاقد مع مرعب الحراس

05:00 م

عاجل.. بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

06:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق