يستعد فريق بيراميدز لمواجهة قوية أمام إنيمبا النيجيري فى ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي.





موعد مباراة بيراميدز ضد إنيمبا في بطولة الكونفدرالية الإفريقية

وتقام مباراة بيراميدز وإنيمبا النيجيري يوم الأحد فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





وكان بيراميدز قد صعد بجانب الرجاء البيضاوي المغربي فى مجموعته بعدما احتل المرتبة الثانية ويرغب الفريق فى تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب.



