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عاجل.. الرئيس اللبناني يطلب من وزير الخارجية إبلاغ الأمم المتحدة بالإعتداء الإسرائيلي في الجنوب وما أسفر عنه

الجمعة 14/مايو/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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طلب الرئيس اللبناني، من وزير الخارجية، إبلاغ الأمم المتحدة بالإعتداء الإسرائيلي في الجنوب وما أسفر عنه، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، قبل قليل.

 
وأسفرت العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل 119 شخصا، بينهم 31 طفلا و19 امرأة، إلى جانب وقوع أكثر من 830 إصابة بين السكان في غزة.

وفي الساعات الأخيرة، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على تويتر، إن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة بدون طيار خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأضاف أنه منذ منتصف الليلة الماضية شاركت نحو 160 طائرة من نحو 6 قواعد جوية واستخدمت نحو 450 صاروخًا وقذيفة للإغارة على نحو 150 هدفًا خلال نحو 40 دقيقة.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الضربات هو توجيه ضربة قوية إلى المصالح تحت الأرضية – مترو حماس الموجود تحت الأحياء الشمالية والشرقية في محيط مدينة غزة.

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الجمعة 14 مايو، بالاعتداء على المصلين القادمين للمسجد الأقصى المبارك قرب باب المجلس أحد أبواب الأقصى، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفاد شهود عيان لوفا، أن المواجهات تجددت مجددًا الآن بمحيط المسجد الأقصى، على خلفية الاعتداء على المصلين القادمين لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

فيما تعرضت شبكات الكهرباء في قطاع غزة لدمار كبير، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على التوالي.

وأكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن شبكات الكهرباء في محافظات القطاع تعرضت للدمار بشكل كبير بسبب القصف الإسرائيلي في منطقتي شمال بيت حانون ومدينة غزة شرق الشجاعية والتفاح.

وأوضحت الشركة أن شبكات كهرباء المناطق المستهدفة شمال قطاع غزة وفي شارع الشعف والخط الشرقي لمدينة غزة، وبعض شبكات في محافظات أخرى أصيبت بدمار كبير، لافتة إلى أن طواقم الشركة تقوم منذ الصباح بإزالة الخطر، والبدء بعملية إعادة ربط بعض الخطوط لضمان إيصال التيار للمناطق المتضررة.

ووضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة 14 مايو، شرطًا لإنهاء القصف العسكري الذي يتعرض له قطاع غزة.

وقال موقع 4040 العبري، إن نتنياهو وضع شرطًا واحد لإنهاء القصف العسكري على قطاع غزة، وهو تخفيف حركة "حماس" لأدوارها، وتقليص نيرانها على إسرائيل.

وكشف المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الضربة التي تلقتها حماس الليلة الماضية تسمح لإسرائيل بالتوجه لإنهاء العملية العسكرية على قطاع غزة، وأوضح إنه من الممكن أن يحدث ذلك قبل يوم الأحد 16 مايو.

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