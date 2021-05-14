وزير النقل يحضر حفل زفاف إبنة قائد قطار أسوان (صور)



وخلال تكريمه من قبل وزير النقل، قال الليثي: «الوزير وعدني بحضور فرح ابنتي في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وكذلك حل أي مشكلات تواجه قائدي القطارات في السكة الحديد»، مضيفًا: «الوزير قالي والله لاحضر فرح بنتك».



كان وزير النقل كرم «الليثي» ومنحه شهادة تقدير معتمدة ومختومة من وزارة النقل، و2000 جنيه، كنوع من الدعم له ولجميع قائدي القطارت وتحفيزهم معنويا في عملهم.

حضر المهندس الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، حفل زفاف ابنة خالد أحمد الليثي، قائد قطار أسوان، الذي تمكن من إيقافه بعد ظهور جرار زراعي محمّلا بالقصب يعترض طريقه بعد محطة كوم إمبو، متفاديا وقوع حادث بشع.وأكد قائد قطار أسوان، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وفى بوعده وحضر عقد قران ابنته اليوم الجمعة في محافظة أسوان.وأوضح "الليثى": "الوزير جه المحافظة من الساعة 8 الصبح ودي حاجة تشرفنا"، مشيرًا أن الفريق كامل الوزير حرص على تنفيذ وعده بحضور عقد قران ابنته، ما يؤكد اهتمامه بقائدي القطارات وتلبية احتياجاتهم.وكان قائد القطار خالد الليثي تمكن من السيطرة على القطار بعد ظهور جرار زراعي يعترض طريقه بعد محطة كوم إمبو.