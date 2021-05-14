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تكريم هاني البحيري في مهرجان "اوسكار العرب" بدبي

الجمعة 14/مايو/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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وقع اختيار إدارة مهرجان "أوسكار العرب" على مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري لتكريمه في ضمن فعاليات الدورة الخامسة التي تقام يوم ١٩ مايو الجاري بمدينة دبي والتي تشهد تكريم المتميزين من نجوم الفن والإعلام من مختلف الدول العربية وبخاصة في موسم الدراما الرمضانية ٢٠٢١ .


ويعد تكريم البحيري في "أوسكار العرب " برئاسة مهند الغزاوي هو الثاني على التوالي حيث تم تكريمه في الدورة الرابعة  للمهرجان التي أقيمت العام الماضي بالقاهرة تحت رعاية وزارة الثقافة الليبية، والأتحاد العربي للثقافة .

كما ساهم البحيري بتصميم العديد من فساتين الزفاف التي تألقت بها نجمات الفن خلال موسم الدراما الرمضانية ٢٠٢١ والتي تصدرت "تريند" مختلف مواقع السوشيال ميديا ونالت إعجاب جمهور كل فنانة. 
وكانت أبرز النجمات اللاتي تألقت فساتين زفاف من تصميم البحيري في موسم الدراما الرمضانية ياسمين عبد العزيز بمسلسل " اللي مالوش كبير " غادة عبد الرازق في "لحم غزال" وصابرين في "كله بالحب".

وفي مسلسل "فارس بلا جواز " تألقت ٤ فنانات فساتين زفاف من تصميم العالمي هاني البحيري  وهن سوسن بدر  ،بشرى ، هيدي كرم ، مي سليم ، ندى موسي" .


يعد "هانى البحيرى" سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا، وشارك مؤخرا  في أسبوع باريس للموضة العالمية لصيف وربيع 2021  أون لاين  نظرا للإجراءات الإحترازية التي فرضتها أزمة فيروس "كورونا" على مهرجانات الموضة العالمية. 

كما شارك  كأول مصرى بأسبوع الموضة الاسبانى للسواريهات العربية والشرقية للعام الثاني على التوالي، بالإضافة الى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان   الى جانب اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز" أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week" وذلك باعتباره "الآب الروحي" و ليكون داعما لمصممي الأزياء المشاركين بالحدث وذلك للعام الثاني على التوالي. 

كما إنفرد" البحيري" للعام الثالث على التوالى  بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، و الذى أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم. 

وارتدت فستان العام الأول الفنانة "يسرا اللوزي" وبلغ قيمته 5 ملايين دولار والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية" نيكول سابا "والذى قدر بحوالى ٢٠٠ مليون جنيه مصري، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر. 

ومؤخرا فوجئ الجميع من متابعي الموضه العالمية بفستان زفاف منزتصميم البحيري مصنوع من الألماس الحر تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته الفنانة مى عمر. 

وتميز الفستان بذيل عريض مطرز بالكامل من الألماس وقصير من الإمام بشكل مختلف عن بقية فساتين الزفاف التى قدمها هانى البحيرى من قبل. 

كما قامت مؤسسة اليونسكو بفرنسا بتكريم البحيري تقديرا لتميزه بأسبوع الموضة الفرنسي وباعتباره المصري الوحيد المشارك بمواسمه لقرابة ال ١٥ عام والتي ساهمت في نجاح ال "اورينتال فاشون شو" . 

وخلال تكريمه أعرب البحيري عن فخره بوحوده في اضخم حدث للموضة العالمية "اسبوع الموضة الفرنسي" وممثلا لبلده مصر التي يشرف بتمثيلها وسط عاصفة من التصفيق. 

ومن المقرر ان يتبنى البحيري مجموعة من طلاب الفنون التطبيقية لينقل لهم خبراته وتجاربه ليدفع بهم لسوق العمل، ويساعدهم على صقل مواهبهم وتنميتها فى عالم تصميمات الموضة العالمية.

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