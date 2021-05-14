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غداً .. مباريات هامة في مجموعة الإسكندرية بالقسم الثالث

الجمعة 14/مايو/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
فاطمة العشري
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تنطلق في الثالثة من عصر غداً السبت مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دورى القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر التي تضم أندية الإسكندرية .

ومن المقرر أن يستضيف فريق مركز شباب بولين نظيرة فريق مياه البحيرة، ويواجه فريق مركز شباب الدلنجات نظيره فريق دلفى.

ويستضيف مركز شباب حوش عيسى فريق غزل كفر الدوار، ويلتقى فريق بدر مع مركز شباب العبور .

ويلتقى اسكندرية للبترول مع الترام، ويواجه مركز شباب القبارى فريق المجد .

كما يلتقي فريق رشيد مع فريق مركز شباب ايتاى البارود، ويستضيف فريق مركز شباب المعمورة نظيرة نهضة العامرية .

ترتيب المجموعة الـ 11

1- المجد 51 نقطة
2- اسكندريه للبترول 44 نقطة
3- م ش الدلنجات 44 نقطة
4- دلفي 40 نقطة
5- م ش المعموره 39 نقطة
6- نهضه العامريه 38 نقطة
7- الترام 34 نقطة
8- مياه البحيره 33 نقطة
9- اتياي البارود 31 نقطة
10- بدر28 نقطة
11- م ش القباري 25 نقطة
12- م ڜ العبور25 نقطة
13- كفر الدوار23 نقطة
14- حوش عيسي 22 نقطة
15- كفر بولين 16 نقطة
16- رشيد 7 نقاط

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