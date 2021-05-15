البيئة في أسبوع| احتواء التلوث الزيتي بشمال الغردقة وإغلاق المحميات المركزية

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة البيئة العديد من الأنشطة، حيث شاركت مصر العالم، يوم السبت الماضي، إحياء اليوم العالمى للطيور المهاجرة من خلال الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة، والذي يقام هذا العام تحت شعار "غني - طير.. حلق مثل الطيور"، وذلك بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بأهمية الطيور للبيئة والإنسان ودورها في حماية التنوع البيولوجي.





تعاون بين وزارة البيئة وشركة ﭼيوسايكل لافارﭺ مصر للتخلص الآمن من 200 طن مبيدات خطرة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يوم الأحد الماضي، على سعى الوزارة للتعاون مع كافة الجهات الشريكة والمعنية للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة والتى تعد تحدي كبير تبذل وزارة البيئة قصارى جهودها لتحقيقه.





ونجحت شركة جيوسايكل لافارچ مصر فى اطار مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة في تقديم حلول إدارة المخلفات كجزء من أنشطة مجموعة لافارچ هولسيم العالمية والتى تتبعها لافارچ مصر في الفوز بعقد جديد بهدف التخلص الآمن من 200 طن من المبيدات الضارة ومنتهية الصلاحية قام المشروع بجمعها من عدة مناطق للتخلص من كافة رواكد هذه المبيدات.





وزيرة البيئة تشارك في حوار بطرسبيرج بشأن المناخ

يوم الاثنين الماضي، شاركت وزيرة البيئة في الشق الوزاري للدورة الـ ١٢ من حوار بطرسبيرج حول المناخ عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بدعوة من وزيرة البيئة الألمانية - السيدة سفينيا شولز والسيد ألوك شارما - الرئيس المعين للمؤتمر السادس والعشرون للدول أطراف إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ(COP26)، وبحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وعدد 40 وزيرًا من جميع أنحاء العالم.





يناقش المؤتمر التوجه السياسي لجدول أعمال مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ تمهيدا للدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في جلاسكو، كما يسعى إلى التوصل إلى اتفاق دولي بشأن تخفيضات طموحة لانبعاثات الكربون.





وزيرة البيئة توجه بإغلاق المحميات المركزية خلال عيد الفطر المبارك:

أصدرت الوزيرة، يوم الثلاثاء الماضي، تعليماتها بإغلاق المحميات الطبيعية المركزية بالإضافة إلى منع الزيارة للرحلات والتجمعات وسائل النقل العامة أو اتوبيسات الرحلات بمحميات البحر الاحمر خلال أجارة عيد الفطر المبارك تنفيذا لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء البلاد.





وأكدت ياسمين فؤاد على استمرار العمل والسماح بمحميات البحر الأحمر بالزيارات لمراكب الركوب بالأجر والنزهة الخاصة والسفاري لتنفيذ رحلات الغوص والسنوركلينج بالإضافة إلى الزيارات الأرضية بوسائل النقل الخاصة وزيارات الأفواج السياحية مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل شركات السياحة المنظمة.





توفير عدد ٢٢٢ الف شجرة لزراعتها فى ٢١ محافظة

أما يوم الاربعاء الماضي، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف لرفع كفاءة وتطوير القرى الأكثر إحتياجا فقد تم البدء فى توفير عدد ٢٢٢ الف شجرة لزراعتها فى ٢١ محافظة والقرى التابعه لها. كما تم تشجير الطريق المؤدى الى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط والمناطق المحيطة به بعدد ١٥٠ شجرة، وزراعة ١٠ الاف شجرة بعدد من المدارس والجامعات والمعاهد بعدد من الاحياء والمدن.





استمرار عمليات احتواء التلوث الزيتي بشمال الغردقة

تتابع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجراءات التى تتخذها الوزارة وأعمال المكافحة التى تتم لإحتواء التلوث الزيتى الذى ظهر شمال مدينة الغردقة بمنطقة شمال شعاب منطقة بيوض.



