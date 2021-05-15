Advertisements

البيئة في أسبوع| احتواء التلوث الزيتي بشمال الغردقة وإغلاق المحميات المركزية

السبت 15/مايو/2021 - 12:41 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
Advertisements
شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة البيئة العديد من الأنشطة، حيث شاركت مصر العالم، يوم السبت الماضي، إحياء اليوم العالمى للطيور المهاجرة من خلال الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة، والذي يقام هذا العام تحت شعار "غني - طير.. حلق مثل الطيور"، وذلك بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بأهمية الطيور للبيئة والإنسان ودورها في حماية التنوع البيولوجي.

تعاون بين وزارة البيئة وشركة ﭼيوسايكل لافارﭺ مصر للتخلص الآمن من 200 طن مبيدات خطرة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يوم الأحد الماضي، على سعى الوزارة للتعاون مع كافة الجهات الشريكة والمعنية للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة والتى تعد تحدي كبير تبذل وزارة البيئة قصارى جهودها لتحقيقه.

ونجحت شركة جيوسايكل لافارچ مصر فى اطار مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة في تقديم حلول إدارة المخلفات كجزء من أنشطة مجموعة لافارچ هولسيم العالمية والتى تتبعها لافارچ مصر في الفوز بعقد جديد بهدف التخلص الآمن من 200 طن من المبيدات الضارة ومنتهية الصلاحية قام المشروع بجمعها من عدة مناطق للتخلص من كافة رواكد هذه المبيدات.

وزيرة البيئة تشارك في حوار بطرسبيرج بشأن المناخ
يوم الاثنين الماضي، شاركت وزيرة البيئة في الشق الوزاري للدورة الـ ١٢ من حوار بطرسبيرج حول المناخ عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بدعوة من وزيرة البيئة الألمانية - السيدة سفينيا شولز والسيد ألوك شارما - الرئيس المعين للمؤتمر السادس والعشرون للدول أطراف إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ(COP26)، وبحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وعدد 40 وزيرًا من جميع أنحاء العالم.

يناقش المؤتمر التوجه السياسي لجدول أعمال مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ تمهيدا للدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في جلاسكو، كما يسعى إلى التوصل إلى اتفاق دولي بشأن تخفيضات طموحة لانبعاثات الكربون.

وزيرة البيئة توجه بإغلاق المحميات المركزية خلال عيد الفطر المبارك:
أصدرت الوزيرة، يوم الثلاثاء الماضي، تعليماتها بإغلاق المحميات الطبيعية المركزية بالإضافة إلى منع الزيارة للرحلات والتجمعات وسائل النقل العامة أو اتوبيسات الرحلات بمحميات البحر الاحمر خلال أجارة عيد الفطر المبارك تنفيذا لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء البلاد.

وأكدت ياسمين فؤاد على استمرار العمل والسماح بمحميات البحر الأحمر بالزيارات لمراكب الركوب بالأجر والنزهة الخاصة والسفاري لتنفيذ رحلات الغوص والسنوركلينج بالإضافة إلى الزيارات الأرضية بوسائل النقل الخاصة وزيارات الأفواج السياحية مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل شركات السياحة المنظمة.

توفير عدد ٢٢٢ الف شجرة لزراعتها فى ٢١ محافظة
أما يوم الاربعاء الماضي، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف لرفع كفاءة وتطوير القرى الأكثر إحتياجا فقد تم البدء فى توفير عدد ٢٢٢ الف شجرة لزراعتها فى ٢١ محافظة والقرى التابعه لها. كما تم تشجير الطريق المؤدى الى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط والمناطق المحيطة به بعدد ١٥٠ شجرة، وزراعة ١٠ الاف شجرة بعدد من المدارس والجامعات والمعاهد بعدد من الاحياء والمدن.

استمرار عمليات احتواء التلوث الزيتي بشمال الغردقة
تتابع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجراءات التى تتخذها الوزارة وأعمال المكافحة التى تتم لإحتواء التلوث الزيتى الذى ظهر شمال مدينة الغردقة بمنطقة شمال شعاب منطقة بيوض.

وكانت وزيرة البيئة قد وجهت بسرعة إتخاذ الإجراءات العاجلة فور ظهور التلوث بالمنطقة،حيث تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بلاغًا من محميات البحر الأحمر أفاد بوجود ذلك التلوث،حيث تم على الفور الدفع بلجنه عاجلة من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر وتم عمل مسح بحرى أسفر عن عدم وجود تلوث بالبحر، ومسح برى تم من خلاله تحديد المناطق الملوثة، حيث تم البدء فى أعمال المكافحة بالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للبترول،كما قامت الهيئة بعمل مسح جوى للمنطقة لتحديد مناطق التلوث.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة البيئة بوابة الفجر الفجر اتوبيسات الرحلات

أخبار تهمك

الزمالك يستهدف التعاقد مع مرعب الحراس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

منذ أقل من ساعة

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

منذ حوالي 6 ساعات

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 6 ساعات

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - زيدان يعلن قراره النهائي بشأن الرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الزمالك يحسم موقفه النهائي من عرض بيراميدز لشراء نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة خطيرة تضرب نجم الزمالك

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

منذ ساعة و نصف

إيهاب جلال يتساوى مع الزمالك ويتخطى الأهلي ويعادل رقم محسن صالح

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

برنامج تدريبي لدمج مفاهيم التنوع البيولوجي في الصحافة المصرية

"البيئة": السيطرة على التلوث الزيتي بالطور في أقل من 24 ساعة

في إجازة عيد الأضحى.. وزيرة البيئة تتفقد "وادي الجمال" بمرسى علم (صور)

"البيئة": نبحث إنشاء متحف مفتوح لتاريخ الحفريات بمحمية الغابة المتحجرة (صور)

وزيرة التخطيط: التوسع في استثمارات القطاع البيئي أحد مستهدفات رؤية مصر 2030

وزارة البيئة في أسبوع.. 2021 عام مدينة دهب والمشاركة في الحوار الإقليمي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

05:36 م

عاجل.. المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

12:25 ص

عاجل - زيدان يعلن قراره النهائي بشأن الرحيل عن ريال مدريد

11:15 م

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

12:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق