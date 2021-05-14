شاهد.. سمية الخشاب تخضع لجسة تصوير جديدة وتعلق: "أسعد عروسة في 2021"

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة احتفالا بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام".



حيثنشرت سمية الخشاب عدة صورة من جلسة التصوير، وعلقت قائلةً: "أسعد عروسة في 2021".



وفي سياق آخر، شاركت سمية الخشاب بالماراثون الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل “موسى” بطولة الفنان محمد رمضان، وظهرت خلاله بشخصية “حلاوتهم” التي تزوجها محمد رمضان وماتت إثر تعرضها للحريق في نهاية المسلسل.



وتصدرت سمية مؤخرًا تريند جوجل بإحدى حلقات المسلسل التي ارتدت خلالها فستان فرح أبيض وكانت ليلة زفافها على محمد رمضان، وأحيا حفل الزفاف الفنان أحمد سعد، وذاك يعد أول ظهور لهما سويًا بعد طلاقهما والمشاكل التي كانت بينهما في الفترة الماضية.



