4 أطنان زيت مختلط بالماء.. 10 إجراءات عاجلة من البيئة لاحتواء التلوث الزيتي بشمال الغردقة

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لاحتواء التلوث الزيتي الذي ظهر شمال مدينة الغردقة بمنطقة شمال شعاب منطقة بيوض.





وترصد " الفجر " في السطور التالية أبرز الإجراءات لاحتواء التلوث الزيتي في شمال الغردقة:

١- الدفع بلجنه عاجلة من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر وعمل مسح بحرى أسفر عن عدم وجود تلوث بالبحر.





٣- مسح بري من خلاله تحديد المناطق الملوثة، والبدء في أعمال المكافحة بالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للبترول.





٤- مسح جوى للمنطقة لتحديد مناطق التلوث.





٥- استمرار جهود مكافحة التلوث لليوم الثالث على التوالي.





٦-استخدام ماكينة شفط الزيت والحواجز المطاطية والحواجز الماصة.





٧- استرجاع كميات من الزيت المختلط بالماء تقدر بحوالي 4 أطنان.





٨- تجميع المخلفات (الصلبة والسائلة) أول بأول ويتم تجميعها في أحد الشركات التابعه للهيئة لحين التخلص النهائي منها بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات.





٩-أخذت وزارة البيئة من خلال جهاز شؤون البيئة عينات من التلوث لتحليلها ومقارنتها بالمصادر المحتملة لبيان مصدر التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



