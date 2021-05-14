مباريات حاسمة لفاركو وحرس الحدود وبلدية المحلة في صراع الصعود بالقسم الثاني

1- كفر الشيخ مع فاركو



يصطدم فريق فاركو المتصدر بقيادة مجدى عبد العاطي برصيد 43 نقطة بفريق كفر الشيخ بقيادة مصطفى عبده صاحب المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.





وشهدت مباراة الدور الأول فوز كفر الشيخ بهدفين مقابل هدف .



2- حرس الحدود مع سبورتنج



يشهد ستاد حرس الحدود مواجهة نارية تجمع بين فريق حرس الحدود وصيف المجموعة بقيادة محمد حليم برصيد 41 نقطة مع فريق

سبورتنج صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد فاروق برصيد 25 نقطة.



وكان فريق حرس الحدود حقق الفوز بهدفين دون رد في الدور الأول.



3- الأوليمبى مع بلدية المحلة



وعلى ملعب نادي الأوليمبى يقام مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريق الأوليمبى صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد سارى برصيد 34 نقطة مع نظيرة فريق بلدية المحلةصاحب المركز الثالث بقيادة رمضان السيد برصيد 36 نقطة .



وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



4- دكرنس مع الرجاء



يستضيف فريق دكرنس صاحب المركز السادس السادس بقيادة مجدى طلبه برصيد 28 نقطة فريق الرجاء صاحب المركز السابع بقيادة أبو العينين شحاتة برصيد 26 نقطة.



و حقق فريق دكرنس الفوز بهدف نظيف في الدور الأول .





5- المنصورة مع الحمام



يحل فريق الحمام صاحب المركز الرابع عشر بقيادة طارق الصاوي برصيد 17 نقطة ضيفاً على فريق المنصورة صاحب المركز التاسع بقيادة بلبل بيومي برصيد 24 نقطة.



وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



6- دمنهور مع بنى عبيد





يلتقي فريق دمنهور صاحب المركز العاشر بقيادة يأسر عبد الواحد برصيد 24 نقطة مع فريق بنى عبيد متذيل المجموعة بقيادة عبد اللطيف الدومانى برصيد 13 نقطة.



وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



7- المالية مع أبو قير



على ملعب نادي المالية يلتقي فريق مالية كفر الزيات صاحب الترتيب الحادي عشر بقيادة أيمن مجدى برصيد 22 نقطة مع فريق أبو قير صاحب المركز الخامس بقيادة أحمد الكاس برصيد 30 نقطة.



وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



8-الجزيرة مع بيلا





يشهد ملعب المدينة الشبابية بأبى قير لقاء الجزيرة الذي يحتل المركز الـ12 بقيادة كرم جابر برصيد 20 نقطة مع فريق بيلا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة الشحات غنيم برصيد 14 نقطة .



وشهدت مواجهة الدور الأول تفوق بيلا بثلاثية نظيفة .



ترتيب المجموعة الثالثة



1- فاركو 43 نقطة

2- الحرس 41 نقطة

3- البلدية 36 نقطة

4- الأوليمبى 34 نقطة

5- أبو قير 30 نقطة

6- دكرنس 28 نقطة

7- الرجاء 26 نقطة

8- سبورتنج 25 نقطة

9- المنصورة 24 نقطة

10- دمنهور 24 نقطة

11- المالية 22 نقطة

12- الجزيرة 20 نقطة

13- كفر الشيخ 19 نقطة

14- الحمام 17 نقطة

15- بيلا 14 نقطة

16- بنى عبيد 13 نقطة



تستأنف الأحد المقبل منافسات الجولة الواحد والعشرين للمجموعة الثالثة (مجموعة بحرى) من دوري القسم الثاني عقب توقف بمناسبة شهر رمضان الكريم .ومن المقرر أن تشهد تلك المجموعة مواجهات قوية وحاسمة في صراع الصعود وصراع البقاء بالمسابقة .ويستعرض "الفجر الرياضي" مباريات الأحد في القسم الثاني :