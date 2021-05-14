نجم الأهلي السابق يقترب من الإسماعيلي

أقترب حسين السيد، الظهير الأيسر لطلائع الجيش والمعار للإسماعيلي، من الانتقال لنادي الإسماعيلي بشكل نهائي بعد موافقته المبدئية على مفاوضات إدارة الدراويش مع إدارة النادي العسكري.





ورصدت إدارة الإسماعيلي 2 مليون جنيه، لشراء عقده من طلائع الجيش بشكل نهائي.





وحجز حسين السيد مكانته الرئسية في تشكيل الإسماعيلي كونه من مفاتيح اللعب المهمة في صفوف الإسماعيلي بالفترة الماضية، وتحديدا في الجبهة اليسرى.





و قد طلب اللاعب الرحيل في انتقالات يناير الماضي إلى القلعة الصفراء، لرغبته في اللعب لفريق جماهيري، بالتزامن مع اعتماد الجهاز الفني لطلائع الجيش على خدمات محمد ناصف في الجبهة اليسرى.



