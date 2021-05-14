Advertisements

نجم الأهلي السابق يقترب من الإسماعيلي

الجمعة 14/مايو/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أقترب حسين السيد، الظهير الأيسر لطلائع الجيش والمعار للإسماعيلي، من الانتقال لنادي الإسماعيلي بشكل نهائي بعد موافقته المبدئية على مفاوضات إدارة الدراويش مع إدارة النادي العسكري.

ورصدت إدارة الإسماعيلي  2 مليون جنيه، لشراء عقده من طلائع الجيش بشكل نهائي.

وحجز حسين السيد  مكانته الرئسية في تشكيل الإسماعيلي كونه من مفاتيح اللعب المهمة في صفوف الإسماعيلي بالفترة الماضية، وتحديدا في الجبهة اليسرى.

و قد طلب اللاعب الرحيل في انتقالات يناير الماضي إلى القلعة الصفراء، لرغبته في اللعب لفريق جماهيري، بالتزامن مع اعتماد الجهاز الفني لطلائع الجيش على خدمات محمد ناصف في الجبهة اليسرى.

وتعاقدت إدارة الفريق العسكري  طلائع الجيش مع حسين السيد في صفقة انتقال حر، قبل أن يرحل معارا للإسماعيلي ويشارك معه خلال 8 مباريات بالموسم الحالي.

أخبار تهمك

عاجل.. أمريكا تطالب باستئناف مفاوضات سد النهضة فورًا

منذ 35 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطلب ضم أولى صفقات الزمالك الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع مرعب الحراس

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تصريح ناري من زيدان بشأن المنافسة على لقب الليجا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و 28 دقيقة

صداع في رأس موسيماني قبل موقعة صن داونز

منذ ساعة

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كلوب يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

المصائب تنهال على ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 3 ساعات

ليس راموس.. تأكد غياب صخرة ريال مدريد عن مواجهة أتلتيك بلباو

منذ حوالي 3 ساعات

كلوب يعلق على واقعة زميل صلاح المثيرة للجدل

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفتح خزائنه لضم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:36 م

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

04:08 م

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

05:07 م

الزمالك يستهدف التعاقد مع مرعب الحراس

05:00 م

عاجل.. بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

06:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق