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إنريكي: إسبانيا ستنافس بقوة على لقب اليورو

الجمعة 14/مايو/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
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أكد لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أن بلاده قادرة على المنافسة، من أجل التتويج مجددا ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، التي ستنطلق في يونيو/حزيران المقبل، إذا كان الفريق على المستوى المطلوب.

وقال إنريكي، اليوم الجمعة، إنه لا يعلم إلى أي مدى سيصل المنتخب في البطولة الأوروبية، لكنه أكد أنه سيكون "منافسا صعبا للغاية وغير مريح ومعقدا جدا".

وأبدى ثقته في قدرة الفريق الوطني على المنافسة على اللقب "دون أدنى شك"، وأكد "لست خائفا من مواجهة هذا التحدي، لكن علينا بعد ذلك تقييم ما نحاول القيام به بشكل صحيح، وما هي سمات اللاعبين لدينا".
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وتابع قائلا "لدينا فريق شاب يريد أن ينمو، ولديه تعطش، ويلعب كرة القدم بشكل جيد ويدافع جيدا"، مشيرا إلى ضرورة إثبات أن "لا روخا" مرشح للقب "من خلال النتائج".

وحول السويد، أول خصم لإسبانيا في كأس اليورو، أكد المدرب أنه منافس يعرفه الفريق جيدا، لكونهما سبق وتواجها في التصفيات، مبرزا أن منتخب البلد الاسكندنافي "أصبح يحظى الآن بتعزيز من لاعب مهم مثل (زلاتان) إبراهيموفيتش".

كما أبدى المدرب الإسباني سعادته بـ"العودة للعب في وجود جمهور".

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