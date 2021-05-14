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كارتيرون يستقر على رحيل نجم الزمالك

الجمعة 14/مايو/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إعارة مروان حمدي، مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الزمالك قد تعاقد مع مروان حمدى من صفوف فريق مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولم يتمكن اللاعب من تقديم أوراق اعتماده مع القلعة البيضاء.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن وجود اتجاه داخل القلعة البيضاء، لعرض مروان حمدي للإعارة بنهاية الموسم من أجل اكتساب اللاعب المزيد من الخبرات.

ويتجاهل باتريس كارتيرون، مروان حمدى ويرى أنه أقل من مستوى نادى الزمالك، حيث خرج اللاعب من حساباته الفنية خلال مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.


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